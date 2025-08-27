Родителям рассказали, как перестать ревновать своего ребенка к другим взрослым

Многие родители испытывают ревность к другим взрослым, которые общаются с их детьми, будь то бабушки, дедушки, учителя или друзья семьи. Это чувство может быть естественным, но важно научиться с ним справляться. Психолог Ксения Гебо дала совет, как перестать ревновать.
— Важно осознать, что ревность к другим взрослым может быть естественной реакцией. Постарайтесь сосредоточиться на положительных аспектах отношений вашего ребенка с другими людьми, — поделилась специалист в беседе с KP.RU.
Эксперт подчеркнула, что нужно убедиться, что ребенок чувствует вашу любовь и поддержку, а также развивать доверие в этих отношениях. Ревность — это сложное и многогранное чувство, которое может возникать не только в романтических отношениях.
Однако важно помнить, что такие чувства могут приводить к конфликтам и ухудшению отношений. Понимание своих эмоций и работа над ними, по словам Гебо, — это ключ к преодолению ревности.