Предчувствовал смерть: актер Аптовцев из «Склифосовского» сгорел от рака

«Много рассказывал как о великом (искусство, литература, музыка), так и о жизни и людях. Всегда искренний и честный. Мне всегда казалось, что знать так много и чувствовать так глубоко, прожив всего одну жизнь, просто невозможно», — подчеркнула она.