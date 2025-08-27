Предчувствовал смерть: актер Аптовцев из «Склифосовского» сгорел от рака

За неделю до 50-летия умер российский актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Кремлевские курсанты», «Склифосовский», «Солдаты», «Кодекс чести» и другим. Причиной смерти стал рак, от которого артист буквально «сгорел» за несколько месяцев.
Коллеги Аптовцева поделились с aif.ru воспоминаниями о нем и о его последних днях.
Аптовцев предчувствовал свою смерть.
Друг и коллега Аптовцева Филипп Ефимов отметил, что последние дни провел с умирающим актером.
«С 21 августа я пробыл с ним до последнего дня… Он знал, что уходит, поэтому просил остаться с ним. Я остался. Мало говорил, но говорил самое важное, мистическое», — сказал он aif.ru.
По словам Ефимова, Аптовцев строил планы и планировал встретить свое 50-летие в театре «ФЭСТ», где служил с 2003 года.
«Он, конечно, хотел бенефиса в честь 50-летнего юбилея, писал сценарий, придумывал номера. Но у Бога свои провидения. Чуть-чуть не дожил… “- добавил актер.
Что за рак был у Аптовцева.
По данным СМИ, у актера весной 2025 года выявили рак поджелудочной железы. Врачи сказали ему, что болезнь находится в серьезной стадии. Артист проходил курс химиотерапии.
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказывал aif.ru, что многие пациенты на начальной стадии рака поджелудочной не обращают внимание на периодически возникающую боль после еды, так как этот симптом схож с панкератитом.
«К врачу идут, когда становится выражен сильный болевой синдром, начинается потеря веса, желтуха из-за закупорки протоков, появляются симптомы опухолевой интоксикации», — пояснил Черемушкин.
Он отмечал, что большинство больных умирают в течение трех-пяти лет после выявления рака поджелудочной.
Знал так много, будто прожил не одну жизнь.
По мнению Ефимова, Аптовцев был самым одаренным в труппе.
«И внешность, и голос, и фактура! Я учился, глядя на него», — сказал собеседник aif.ru.
Художник по свету театра «ФЭСТ» Анна Грачева, работавшая с артистом, отметила, что для нее он был самым мудрым и спокойным человеком.
«Много рассказывал как о великом (искусство, литература, музыка), так и о жизни и людях. Всегда искренний и честный. Мне всегда казалось, что знать так много и чувствовать так глубоко, прожив всего одну жизнь, просто невозможно», — подчеркнула она.
Также она добавила, что Аптовцев был «безумно талантливым и ярким, великолепным актером».
«Алешу знаю с детства как примерного ученика, верного друга своих одноклассников, доброжелательного, порядочного и честного», — написала в соцсетях учитель Аптовцева Лариса Захарова.
Что известно про актера Аптовцева.
Аптовцев родился 2 сентября 1975 года. В 1998 году он окончил Театральное училище им. Щукина. С 2003 года служил в театре драмы и комедии «ФЭСТ».
Фильмография артиста насчитывает около 30 ролей в сериалах и кино, в том числе в таких, как «Кремлевские курсанты», «Солдаты», «Кодекс чести», «Инспектор Купер» и другие. В последний раз в съемках участвовал в 2025 году в фильме «Дублер», где у него была эпизодическая роль.
Кроме того, Аптовцев озвучивал видеоигры, среди которых «Ведьмак», «Star Craft», «Call of Duty», «War Craft» и другие. Всего Аптовцев озвучил более 100 игр.
Артист воспитывал четырех дочерей. В первом браке жена Фаина родила ему трех девочек. После развода он познакомился со звездой сериала «Воронины» Юлией Куварзиной (сыграла Настю Воронину — ред.), они сыграли свадьбу 7 марта 2008 года, чуть позже на свет появилась их дочь Лиза. Аптовцев и Куварзина развелись в 2013 году, но объявили об этом лишь шесть лет спустя.
Юлия публично прокомментировала смерть бывшего мужа. Она опубликовала кадр из фильма с его участием.
«Светлая память! Покойся с миром», — написала она в соцсетях.