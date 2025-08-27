Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт состав диверсионной группы, взорвавшей «Северные потоки»

Согласно документам Европейского ордера на арест, диверсионная группа, ответственная за подрыв газопроводов «Северный поток», состояла из семи человек.

Согласно документам Европейского ордера на арест, диверсионная группа, ответственная за подрыв газопроводов «Северный поток», состояла из семи человек. Координатором операции выступал гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по запросу немецких властей.

В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указывается, что Кузнецов руководил экипажем, включавшим капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

После успешной установки взрывчатых устройств 22 сентября 2022 года все участники группы вернулись в порт Вик, откуда Кузнецов был переправлен на Украину. Взрывы, прогремевшие 26 сентября примерно в 2:03 и 19:03, вызвали масштабные разрушения газопроводов с разрывами протяженностью в сотни метров и привели к значительной утечке газа в акваторию Балтийского моря.

В ордере подчеркивается, что основной целью диверсии было долгосрочное прекращение поставок российского газа в Германию.

Ранее сообщалось, что украинец, арестованный по делу о взрывах на «Потоках», руководил операцией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше