Раскрыт состав диверсионной группы, взорвавшей «Северные потоки»

Согласно документам Европейского ордера на арест, диверсионная группа, ответственная за подрыв газопроводов «Северный поток», состояла из семи человек. Координатором операции выступал гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по запросу немецких властей.
В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, указывается, что Кузнецов руководил экипажем, включавшим капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.
После успешной установки взрывчатых устройств 22 сентября 2022 года все участники группы вернулись в порт Вик, откуда Кузнецов был переправлен на Украину. Взрывы, прогремевшие 26 сентября примерно в 2:03 и 19:03, вызвали масштабные разрушения газопроводов с разрывами протяженностью в сотни метров и привели к значительной утечке газа в акваторию Балтийского моря.
В ордере подчеркивается, что основной целью диверсии было долгосрочное прекращение поставок российского газа в Германию.
Ранее сообщалось, что украинец, арестованный по делу о взрывах на «Потоках», руководил операцией.
