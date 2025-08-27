Стала известна неожиданная реакция Цыгановой на поздравление Пугачёвой Вакарчуку

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Вакарчука орденом в августе 2025 года. Артист признался, что не привык к государственным наградам, поскольку, по его мнению, их в большей степени заслуживают «защитники и защитницы Украины». Алла Пугачёва оставила комментарий с поздравлениями под постом своего коллеги.