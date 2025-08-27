Стала известна неожиданная реакция Цыгановой на поздравление Пугачёвой Вакарчуку

Певица Вика Цыганова в своём Telegram-канале подвергла резкой критике поздравление Аллой Пугачёвой солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.
В социальных сетях Пугачёва написала, что Вакарчук «заслужил» звание «Национальная легенда Украины». Цыганова обратила внимание на то, что лидер «Океана Эльзы» в соцсетях позволял себе высказывания о «рашистских оккупантах», а также занимался сбором средств для ВСУ.
Цыганова полагает, что за подобное одобрение Пугачёву стоит признать иноагентом. Она также заявляет, что «жест» Примадонны не нашёл отклика у украинской публики. По её словам, артистка столкнулась со шквалом негативных откликов в комментариях.
«Получилось как всегда — села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность. Многие беглые звезды, предчувствуя Победу России, спешно переобуваются… Пугалкины же продолжают топить себя до талого», — заявила Цыганова.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Вакарчука орденом в августе 2025 года. Артист признался, что не привык к государственным наградам, поскольку, по его мнению, их в большей степени заслуживают «защитники и защитницы Украины». Алла Пугачёва оставила комментарий с поздравлениями под постом своего коллеги.
