Кому нельзя будет передавать sim-карту с сентября: уточнение Госдумы

Как известно, с 1 сентября в России вступил в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. С этого момента россияне по-прежнему смогут покупать сим-карты своим родственникам, но вот передавать карты друзьям или коллегам будет запрещено. Об этом в интервью ТАСС напомнил депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам парламентария, нормативный акт не направлен на регулирование бытовых ситуаций для граждан страны, когда, например, взрослые дети покупают сим-карту своим пожилым родителям или родители — детям. Все это делать не запрещается.
«А вот купить сим-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф», — отметил депутат.
Но и в случае если человек все-таки передал другу сим-карту на короткое время для звонка или на время подключения к интернету, наказывать за это никто никого не будет — это прямо прописано в законе. Как не будет нарушением вступающего в силу закона передача симок сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.
Таким образом, добавил Немкин, о создаваемых для повседневной жизни барьерах речи не идет. А вот деятельность мошенников значительно усложняется, ведь они анонимно пользуются пока десятками сим-карт.
«Это логичное продолжение комплекса мер по защите россиян», — подчеркнул депутат, отметив, что большая часть афер построена именно на использовании «левых» номеров, которые оформлены на подставных лиц или купленных в теневом сегменте. Теперь же каждая сим-карта юридически будет закреплена за конкретным гражданином или его ближайшими родственниками.
Министерство цифрового развития РФ сообщило о запуске сервиса «Сим-карты» на портале сервиса Госуслуги 1 апреля в 20:00 по московскому времени. Сервис позволяет гражданам проверить количество и типы номеров, зарегистрированных на их имя у различных операторов связи.
А до этого Роскомнадзор обнаружил около девяти миллионов «неблагополучных» сим-карт с неактуальными персональными данными. В ведомстве предупредили, если в течение 15 дней с момента получения уведомления владелец не подтвердит информацию, симка будет отключена.