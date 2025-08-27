Кому нельзя будет передавать sim-карту с сентября: уточнение Госдумы

Но и в случае если человек все-таки передал другу сим-карту на короткое время для звонка или на время подключения к интернету, наказывать за это никто никого не будет — это прямо прописано в законе. Как не будет нарушением вступающего в силу закона передача симок сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.