Океанолог Таврический объяснил загадку Бермудского треугольника волнами

Корабли в Бермудском треугольнике бесследно исчезали из-за так называемых блуждающих волн. Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru отметил, что такие волны встречаются и в других океанах.
Напомним, ранее британский океанограф Саймон Боксолл объяснил загадку Бермудского треугольника блуждающими волнами, которые могут достигать высоты в 30 метров и даже выше.
Таврический, комментируя это сообщение, добавил, что такие волны можно увидеть даже из космоса.
«Это называется интерференция волн. Явление встречается не только в районе Бермудского треугольника, который находится в Атлантическом океане, но и в других океанах. Эти волны видно даже из космоса», — отметил он.
Необыкновенно высокие волны появляются из-за наложения двух или более групп волн друг на друга. Они также встречаются в Индийском океане и в проливе Дрейка.
