Марочко назвал билетом в один конец отправку ВСУ в Кременские леса

Для украинских военных отправка в Кременские леса является билетом в один конец, там находится большое количество трупов солдат ВСУ. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее на Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ Серебрянского лесничества. Подразделения противника попали в этом районе в окружение.
«У украинских военных бытует мнение о Кременских лесах, что это билет в один конец, потому что там огромнейшее количество потерь у них было», — сказал Марочко.
Он отметил, что в Серебрянском лесу остается огромное количество тел погибших украинских военных.
«Огромнейшее количество личного состава Вооруженных формирований Украины в данном районе пропало по бумагам без вести, но на самом деле боевики уже давным-давно лежат там и никто их не эвакуирует», — добавил эксперт.