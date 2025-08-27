Президент России поздравил спортсмена из Приморья с победой на чемпионате мира

«Поздравляю вас с блестящей победой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров, а Захара Андреевича — с завоеванием еще одной золотой медали в одиночном заезде на 500-метровой дистанции. На чемпионате мира в Милане вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли, продемонстрировали отличную подготовку и высочайшее мастерство, приверженность лучшим традициям отечественного гребного спорта. Желаю вам новых ярких достижений и всего самого доброго», — говорится в поздравлении.