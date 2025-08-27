Депутат ГД: В 2026 году пенсии в России проиндексируют дважды

В 2026 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды: в феврале и апреле. Кроме того, ожидается повышение пенсий для инвалидов, граждан старше 80 лет и получателей пенсии по случаю потери кормильца. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля, а страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересматриваться в два этапа: 1 февраля (по фактической инфляции за прошедший год) и 1 апреля (дополнительный пересмотр по данным Социального фонда). Ежемесячные денежные выплаты, как правило, повышаются 1 февраля. С 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, с учетом всех пропущенных повышений.
Ориентировочное повышение составит около девяти процентов, исходя из прогнозируемой инфляции на 2025 год. Депутат привел примерные расчеты новых размеров пенсий для различных категорий граждан, отметив, что точные суммы будут определены постановлением правительства. Двухэтапный порядок индексации в 2026 году будет дополняться индивидуальными перерасчетами, передает ТАСС.
В России средний размер назначенных пенсионных выплат для женщин впервые за 10 лет превысил размер пенсий мужчин. Он составил 23 249 рублей, в то время как мужчины в среднем получают 23 028 рублей.