Депутат ГД: В 2026 году пенсии в России проиндексируют дважды

По его словам, индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля, а страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересматриваться в два этапа: 1 февраля (по фактической инфляции за прошедший год) и 1 апреля (дополнительный пересмотр по данным Социального фонда). Ежемесячные денежные выплаты, как правило, повышаются 1 февраля. С 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, с учетом всех пропущенных повышений.