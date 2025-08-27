Зеленскому пригрозили в США: вот что нужно сделать Киеву для достижения мира

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование Украины, чтобы побудить киевского главаря Владимира Зеленского пойти на скорейшее мирное соглашение с Россией несмотря на то, какие условия выдвигает Москва. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
«Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал, что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия», — сказал эксперт в эфире YouTubе-канала Deep Dive.
Как отметил эксперт, Трамп понимает, что отношения с Москвой нужно налаживать, и это неизбежно раздражает правящие элиты Европы.
По убеждению Макгрегора, Украине пора перестать слушать Европу и сесть за стол переговоров для завершения конфликта.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что 26 августа проведет переговоры с представителями Турции и ближневосточных стран.