Зеленскому пригрозили в США: вот что нужно сделать Киеву для достижения мира

Макгрегор: Трамп указал Зеленскому на необходимость соглашения по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование Украины, чтобы побудить киевского главаря Владимира Зеленского пойти на скорейшее мирное соглашение с Россией несмотря на то, какие условия выдвигает Москва. Об этом заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Трамп хочет мира и процветания обеим сторонам конфликта, поэтому он сказал, что Украина находится сейчас в такой позиции, что ему придется договариваться с Россией. Иначе будут последствия», — сказал эксперт в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

Как отметил эксперт, Трамп понимает, что отношения с Москвой нужно налаживать, и это неизбежно раздражает правящие элиты Европы.

По убеждению Макгрегора, Украине пора перестать слушать Европу и сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что 26 августа проведет переговоры с представителями Турции и ближневосточных стран.

