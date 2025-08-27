Альпинист Киселев сказал, как можно было спасти Наговицину

«Раз это уже случилось, то надо не спускать все на тормозах, а попробовать что-то сделать, что может улучшить безопасность. Тут есть много решений — от каких-то промежуточных хижин до дежурства спасательного отряда, который в сезон может находиться всегда в готовности. Также какая-то заброска снаряжения, различных запасов, которые на экстремальный случай будут ждать где-то на середине маршрута. Потому что если бы Наталья ждала не в порванной палатке, а с горелкой, в хороших условиях, то шансов было бы точно больше», — сказал собеседник издания.