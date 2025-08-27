Ричмонд
Альпинист Киселев сказал, как можно было спасти Наговицину

По словам эксперта, раз это уже случилось, то надо не спускать все на тормозах.

Источник: Аргументы и факты

После инцидента с российской альпинистской Натальей Наговициной, которую уже две недели не могут эвакуировать с вершины пика Победы, необходимо задуматься над дополнительной безопасностью при восхождении на гору. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Подобные резонансные дела и все смерти были бы бесполезными, если бы затем не задумывались о том, что надо что-то менять. К примеру, изменить суммы страховок. Также на Эльбрусе после нескольких резонансных дел поставили хижину, в которой можно переждать непогоду. Это спасло многие группы. Подобные решения можно осуществить и на пике Победы. Но только неизвестно, за чей счет и какими усилиями это будут делать», — сказал собеседник издания.

Киселев отметил, что дополнительные решения безопасности могли бы увеличить шансы Наговициной на выживание.

«Раз это уже случилось, то надо не спускать все на тормозах, а попробовать что-то сделать, что может улучшить безопасность. Тут есть много решений — от каких-то промежуточных хижин до дежурства спасательного отряда, который в сезон может находиться всегда в готовности. Также какая-то заброска снаряжения, различных запасов, которые на экстремальный случай будут ждать где-то на середине маршрута. Потому что если бы Наталья ждала не в порванной палатке, а с горелкой, в хороших условиях, то шансов было бы точно больше», — сказал собеседник издания.

Ранее Киселев рассказывал aif.ru, что стоимость операций по спасению Наговициной может уже оцениваться в сумму около 100 тысяч долларов, поскольку только один вылет вертолета стоит порядка 20 тысяч.

При этом спасатель отмечал, что страховка в 25−30 тысяч долларов является стандартным решением для альпинистов, которые совершают восхождение. Уточнялось, что Наговицина оформила базовую страховку, которая покрывает 35 тысяч долларов (около 2,8 млн рублей).