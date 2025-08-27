Сотни желающих попасть на Технопром-2025 заметили в Новосибирске

Гости события столпились у стойки регистрации, вокруг международного форума огромный ажиотаж.
В новосибирском «Экспоцентре» сегодня стартовал форум «Технопром-2025», посвящённый технологическому развитию.
Основная тема мероприятия — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
На площадке форума работает съёмочная группа. 27 и 28 августа в павильоне BFM-Новосибирск состоятся интервью с ведущими спикерами и круглые столы. Следите за ключевыми событиями в нашей прямой трансляции.
Очереди у входа свидетельствуют о высоком интересе к передовым разработкам и перспективам сотрудничества, которые обещает представить форум. Участники настроены на продуктивный диалог и поиск новых решений для укрепления технологического суверенитета страны.