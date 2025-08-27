В Челябинске вновь отменили дневной авиарейс в Москву

В Челябинск в 11:35 27 августа не прибудет самолет из Москвы. Авиарейс отменили. Одновременно отменили обратный рейс, челябинцы не смогут улететь в столицу в 12:30.
Дневные полеты в Москву уже отменяли 25 и 26 августа.
— В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в ряде аэропортов центральной России мы вынуждено корректируем расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах, — сообщили в авиакомпании.