В Челябинске вновь отменили дневной авиарейс в Москву

В аэропорту Челябинска 27 августа отменен рейс в Москву.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинск в 11:35 27 августа не прибудет самолет из Москвы. Авиарейс отменили. Одновременно отменили обратный рейс, челябинцы не смогут улететь в столицу в 12:30.

Дневные полеты в Москву уже отменяли 25 и 26 августа.

— В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в ряде аэропортов центральной России мы вынуждено корректируем расписание путём переноса времени вылета, отмены, объединения и выполнения некоторых рейсов на более вместительных самолетах, — сообщили в авиакомпании.