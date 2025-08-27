Ричмонд
В Башкирии прогнозируют дожди, грозы и заморозки

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Башкирии ожидается неустойчивая дождливая погода. Сегодня, 27 августа, днем по всей территории республики ожидаются кратковременные осадки с грозами. Ветер юго-западного направления усилится до сильных порывов. Столбики термометров поднимутся до +18°С и до +28°С на юго-востоке.

В последующие дни, 28 и 29, августа погодные условия останутся переменчивыми: местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный и юго-западный умеренной силы. Ночные температуры составят +6…+11°С, дневные — +17…+22°С. В восточных районах 29 августа возможно похолодание до +1°С ночью.

