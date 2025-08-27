Школы Приангарья вошли в рейтинг лучших в России

Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших школ России за 2025 год, оценив учреждения по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, а также по конкурентоспособности выпускников. В список попали три общеобразовательных учреждения из Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.
Лицей ИГУ занял 161-е место благодаря высокому среднему баллу ЕГЭ, полученному выпускниками в 2025 году (84,1%). Более половины учащихся поступили в престижные университеты России на бюджетной основе (55,9%), еще 12,6% получили место благодаря участию во всероссийских олимпиадах.
Иркутский лицей № 3 занял 308-е место, лицей № 2 имени Янгеля в Ангарске — 498-е.
Стоит отметить, что в первую десятку вошли семь учебных заведений столицы и по одному из Московской, Новосибирской и Свердловской областей.
Напомним, в прошлом году лицей Иркутского государственного университета занял 124-е место в этом рейтинге. 64% выпускников лицея ИГУ поступили на бюджет в 30 лучших вузов России, более 80% — во все университеты страны.