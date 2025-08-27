Школы Приангарья вошли в рейтинг лучших в России

Агентство RAEX опубликовало рейтинг лучших школ России за 2025 год, оценив учреждения по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, а также по конкурентоспособности выпускников. В список попали три общеобразовательных учреждения из Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.