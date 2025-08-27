Ученый объяснил, почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли

Корабли в Бермудском треугольнике пропадают из-за особых волн-убийц, которые достигают высоты в 30 метров. Такие волны способны потопить суда за считанные минуты, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на заявление океанографа университета Саутгемптона Саймона Боксалла.
«На юге и севере Бермудского треугольника существуют штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц», — заявил ученый.
Исследователь считает, что такие волны способны потопить за две-три минуты даже большие суда. При этом чем больше корабль, тем больше повреждений наносится волнами.
В свою очередь такие волны настолько мощные, что порой разрывают корабли пополам. Кстати, это является одним из объяснений того, что многие моряки даже не успевали подать сигнал бедствия.
Ранее ученый Крушельницкий опроверг мистическую теорию о Бермудском треугольнике.
