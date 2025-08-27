В Хабаровске проверка питания в школах и детсадах выявила нарушения санитарных норм

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска проверила организацию питания детей в образовательных учреждениях. Проверка показала, что в одной из школ электронные ветеринарные сопроводительные документы на блюда, содержащие мясную продукцию, не оформлялись, в столовой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.