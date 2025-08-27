Ричмонд
В Хабаровске проверка питания в школах и детсадах выявила нарушения санитарных норм

В Хабаровске по постановлению прокуратуры сотрудники образовательных учреждений привлечены к административной ответственности за нарушения при организации питания, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: AmurMedia

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска проверила организацию питания детей в образовательных учреждениях. Проверка показала, что в одной из школ электронные ветеринарные сопроводительные документы на блюда, содержащие мясную продукцию, не оформлялись, в столовой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Аналогичные недостатки установлены и при проверке двух детских садов.

Прокурор района внес представления в образовательные организации. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, 6 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в отношении руководителей учреждений и сотрудников прокурором вынесены постановления об административном правонарушении по ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), 6 лиц привлечено к административной ответственности.