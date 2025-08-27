В Прикамье специалистку госучреждения будут судить за аферы с получением выплат более чем на 35 млн рублей

На основании этого фигурантке и ее знакомым неправомерно начислялись из краевого и федерального бюджета компенсации на оплату ЖКУ. В процессе махинаций аферистка приписывала к полагающимся суммам дополнительные нули, тем самым увеличивая размеры выплат в десятки раз. В результате бюджетам Пермского края и Российской Федерации был причинен ущерб более чем на 35,5 млн рублей.