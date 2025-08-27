В Прикамье специалистку госучреждения будут судить за аферы с получением выплат более чем на 35 млн рублей

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней женщины, которую обвиняют в серии мошенничеств при получении выплат, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2021 года по январь 2025 года, будучи сотрудником государственного учреждения и имея доступ к специализированным базам данных и ресурсам, жительница Прикамья практически ежемесячно вносила заведомо ложные сведения о наличии у нее и двух ее знакомых женщин льгот, таких категорий, как «многодетная малоимущая семья», «инвалид общего заболевания», «ветеран труда».
На основании этого фигурантке и ее знакомым неправомерно начислялись из краевого и федерального бюджета компенсации на оплату ЖКУ. В процессе махинаций аферистка приписывала к полагающимся суммам дополнительные нули, тем самым увеличивая размеры выплат в десятки раз. В результате бюджетам Пермского края и Российской Федерации был причинен ущерб более чем на 35,5 млн рублей.
Об одном из фактов мошенничества в январе текущего года стало известно работникам организации, где трудилась злоумышленница. Ее коллеги сообщили об этом случае в полицию.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий смогли установить причастность аферистки к этому эпизоду, а также еще 45 подобным преступлениям. Женщина признала вину в этих деяниях и частично возместила причиненный ущерб.
Уголовное дело по 46 эпизодам будет передано на рассмотрение в суд.