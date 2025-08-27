Сестра находящегося в плену ВСУ курянина рассказала о его странном взгляде

У попавшего в украинский плен жителя Курской области Сергея Луценко появился странный, отстраненный взгляд, рассказала с беседе с aif.ru его сестра Ольга.
Напомним, Луценко попал в плен в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Незадолго до этого он получил серьезное ранение — в дом Луценко прилетел снаряд.
О судьбе брата Ольга узнала лишь спустя полгода, когда из плена вернулся односельчанин. Спустя несколько месяцев поисков она узнала, что Луценко действительно жив и находится в интернате в Сумах.
«Я очень долго просила, чтобы мне хотя бы просто дали его увидеть. Они мне прислали его фотографию на крыльце интерната, что он живой еще. Но я еще по взгляду, вы знаете, поняла, что что-то не так… У него взгляд какой-то отсутствующий. Я еще подумала, то ли он заболел, то ли от удара у него что-то с мозгами произошло. Ну совсем какой-то отстраненный взгляд, не заинтересованный. Я не могу передать это словами…» — сказала она.
Ольга добавила, что у Луценко отказали правая нога и рука. В Сумах его не лечат и на обмен не отдают.
Ранее Москалькова сообщила, что вернувшиеся из плена ВСУ восемь курян прибыли в Подмосковье.