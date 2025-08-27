В Красноярске открыли мурал в честь легендарного альпиниста Евгения Абалакова

Евгений Абалаков вошел в историю как первый покоритель высочайшей вершины СССР — пика Сталина (ныне пик Коммунизма) высотой 7495 метров, который он освоил в 1933 году. За свою жизнь альпинист покорил более 50 вершин, участвовал в научных экспедициях на Памире и Тянь-Шане.