В Красноярске открыли мурал в честь легендарного альпиниста Евгения Абалакова

Новый масштабный мурал, посвященный выдающемуся советскому альпинисту и скульптору Евгению Абалакову, появился в Красноярске на фасаде здания по улице Вербная, 4.
Фотографией художественной работы поделился в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко.
Евгений Абалаков вошел в историю как первый покоритель высочайшей вершины СССР — пика Сталина (ныне пик Коммунизма) высотой 7495 метров, который он освоил в 1933 году. За свою жизнь альпинист покорил более 50 вершин, участвовал в научных экспедициях на Памире и Тянь-Шане.
В годы Великой Отечественной войны Абалаков готовил бойцов для горных частей Красной армии и лично участвовал в водружении советского флага на вершине Эльбруса. Также он известен как талантливый скульптор, чьи работы хранятся в крупнейших музеях страны.
Новый мурал стал частью проекта по увековечиванию памяти выдающихся красноярцев и продолжает традицию создания в городе масштабных художественных работ, посвященных историческим личностям и событиям.