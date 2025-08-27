Ричмонд
Аэропорт Казани временно не принимает рейсы

Аэропорт Казани временно не доступен для взлета и посадки. Об этом сообщили в Росавиации. Срочные меры были приняты для безопасности пассажиров.

Аэропорт Казани временно не принимает рейсы.

