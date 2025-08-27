Плыл с телом брата: спасатели Сибири достали из реки рыбака после трагедии

Мужчина, который дрейфовал на реке с телом брата на лодке, поступил правильно, что не покинул плавательное средство, однако непонятно, почему у них не оказалось весел, сообщил aif.ru заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он отметил, что так как они являются местными жителями, то всю жизнь прожили на этой реке, из-за чего понятно, что они нарушают массу правил. По его словам, если смотреть по букве закона, то если эта лодка довольно с мощным мотором, она должна быть зарегистрирована в ГИМС. Также при путешествии больше одного, двух дней необходимо зарегистрировать свой маршрут в местном МЧС и заполнить специальную форму, где будет прописано, сколько дней будут двигаться по реке, контрольные точки, когда возвращаются, контактные телефоны и прочее.