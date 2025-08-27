Плыл с телом брата: спасатели Сибири достали из реки рыбака после трагедии

Спасатели Шарыповского поисково-спасательного отряда отреагировали на заявку полиции, необходимо было перехватить резиновую лодку, которая с Назаровского района дрейфует вниз по течению реки Чулым.
Спасатели перехватили дрейфующую лодку и пришвартовали ее к берегу. В ней находился мужчина с телом умершего брата. Как оказалось, еще четыре дня назад два брата на моторной лодке отправились рыбачить на реке Чулым в Назаровском районе, все это время они регулярно выходили на связь с родственниками по телефону. Но потом один из братьев позвонил своему племяннику и сообщил, что его отец умер, мотор сломался, и он дрейфует на лодке с телом умершего брата вниз по течению. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал aif.ru, правильно ли поступил мужчина, оставшись в лодке, а также что в ней должно быть на случай ЧП.
Брат мужчины скончался от сердечного приступа.
Мужчине, с телом которого брат несколько дней дрейфовал на лодке в Красноярском крае, стало плохо во время их остановки на берегу, рассказали aif.ru в пресс-службе регионального Главного управления МВД России. По их данным, 61-летний мужчина скончался, из-за чего его родственник положил его в лодку и направился в ближайший населенный пункт. При этом рядом никого больше не было.
При этом в пресс-службе ведомства подчеркнули, что смерть мужчины не носит криминальный характер.
Источник aif.ru, знакомый с ситуацией, сказал, что у мужчины случился сердечный приступ.
Отмечалось, что мужчины отправились на рыбалку несколько дней назад. Они регулярно выходили на связь, однако во время очередного звонка один из братьев сообщил своему племяннику, что его отец умер. Кроме того, мотор сломался, и он дрейфует на лодке. Тогда молодой человек обратился в экстренную службу.
У мужчин не оказалось весел в лодке.
Мужчина, который дрейфовал на реке с телом брата на лодке, поступил правильно, что не покинул плавательное средство, однако непонятно, почему у них не оказалось весел, сообщил aif.ru заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он отметил, что так как они являются местными жителями, то всю жизнь прожили на этой реке, из-за чего понятно, что они нарушают массу правил. По его словам, если смотреть по букве закона, то если эта лодка довольно с мощным мотором, она должна быть зарегистрирована в ГИМС. Также при путешествии больше одного, двух дней необходимо зарегистрировать свой маршрут в местном МЧС и заполнить специальную форму, где будет прописано, сколько дней будут двигаться по реке, контрольные точки, когда возвращаются, контактные телефоны и прочее.
Кроме того, если человек страдает хроническими заболеваниями, то стоит, конечно, воздержаться от подобных путешествий. Но если все-таки он собрался идти, то нужно взять с собой запасы необходимых лекарств.
"Также даже не обсуждается тот факт, что весла должны быть обязательно. Почему они с собой не взяли, такой вопрос уже остается за кадром. Если человек находится в плавательном средстве, которое не протекает, то покидать его не стоит ни в коем случае, только если впереди нет опасности.
Нужно взять с собой запас пищи и воды на случай ЧП на лодке.
При длительном выходе на лодке на водоем необходимо обязательно взять с собой ряд вещей, которые пригодятся на случай ЧП, рассказал aif.ru Щетинин. По его словам, конечно, должны быть средства связи — сотовый телефон, радиостанция или спутниковый телефон, чтобы при опасности можно было сообщить об этом. Также в лодке должны быть спасательные жилеты. Если человек идет на три-четыре дня, то пищи должно быть с запасом, также должны быть запас воды, спичек, каких-то теплых вещей, медикаментов — это основное.
Кроме того, каждый уважающий себя рыбак в лодке должен иметь весла, запас топлива. Щетинин отметил, что также понадобятся фонарик или яркая ткань для того, чтобы подать знак проплывающим мимо судам.
«Если рядом идут лодки, корабли, то нужно показывать, что вы терпите бедствие. Если есть какая-то яркая ткань, то ей необходимо махать. Если это ночное время, то фонариком или сотовым телефоном маячить светом о том, что необходима помощь», — добавил он.