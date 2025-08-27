Спасатель предложил собрать деньги со всей России для спасения Наговицыной

«Ситуации бывают очень разные вплоть до того, что вступается государство. Подобные случаи уже были… И затраты по знаковым спасработам берет на себя государство. Это не редкость, но и не скажем, что всех так государство спасет. Также есть, к примеру, привлечение денег общественности. Когда несколько миллионов скидывается по рублю, то это вполне эффективный сбор средств. Каждый случай индивидуальный», — пояснил Киселев в разговоре с aif.ru.