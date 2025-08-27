Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатель предложил собрать деньги со всей России для спасения Наговицыной

Государство или общественность могут взять на себя расходы по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже две недели ожидает эвакуации с вершины пика Победы. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии.

Государство или общественность могут взять на себя расходы по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже две недели ожидает эвакуации с вершины пика Победы. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Ситуации бывают очень разные вплоть до того, что вступается государство. Подобные случаи уже были… И затраты по знаковым спасработам берет на себя государство. Это не редкость, но и не скажем, что всех так государство спасет. Также есть, к примеру, привлечение денег общественности. Когда несколько миллионов скидывается по рублю, то это вполне эффективный сбор средств. Каждый случай индивидуальный», — пояснил Киселев в разговоре с aif.ru.

Киселев отметил, что затраты на спасательную операцию в случае Наговицыной могут достигать 100 тысяч долларов, поскольку только один вертолетный вылет стоит около 20 тысяч долларов. По оценке эксперта, стандартная страховка для альпинистов составляет 25−30 тысяч долларов, и этого обычно хватает только на часть расходов при экстремальных ситуациях в горах. Известно, что у Наговицыной была оформлена базовая страховка на сумму 35 тысяч долларов (примерно 2,8 миллиона рублей).

Ранее путешественник и гид по Прикамью Игорь Серебренников объяснил, что происходит с человеком на высоте семи тысяч метров, где застряла альпинистка Наталья Наговицына. На такой высоте содержание кислорода значительно снижено, что обусловливает крайне кратковременное пребывание альпинистов на подобных отметках — обычно не более 10 минут.

Одним из главных рисков при восхождении является гипоксия, также известная как горная болезнь. Даже у хорошо подготовленных спортсменов может развиться сильная одышка, а среди возможных последствий отмечаются и психические расстройства. Появление отека легких на высоте около семи тысяч метров становится практически неизбежным спустя три дня пребывания. Именно эта патология чаще всего становится причиной гибели альпинистов.