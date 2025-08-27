Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: Президент Путин действительно хочет завершить украинский конфликт

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Уиткофф отметил, что украинский конфликт является «очень сложным», но при этом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «намерен добиться его разрешения», передает Reuters.

22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.

Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не спровоцировал дипломатический скандал с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, настоятельно потребовав согласовать перемирие как условие для встречи его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также 19 августа он заявил, что главы России и Украины могут встретиться в течение двух недель.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше