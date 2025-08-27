Уиткофф: Президент Путин действительно хочет завершить украинский конфликт

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.
Уиткофф отметил, что украинский конфликт является «очень сложным», но при этом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «намерен добиться его разрешения», передает Reuters.
22 августа Путин заявил, что отношения России и США находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном.
Канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не спровоцировал дипломатический скандал с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, настоятельно потребовав согласовать перемирие как условие для встречи его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также 19 августа он заявил, что главы России и Украины могут встретиться в течение двух недель.