Кольцово скорбит: Ушел из жизни управляющий проектом ЦКП «СКИФ»

В 2006 году он продвинулся по карьерной лестнице, заняв должность первого заместителя главы. В 2012 году последовал переход в городскую администрацию, где он получил пост заместителя начальника департамента строительства и архитектуры. В 2014 году его повысили до руководителя департамента, а в октябре 2018 года он возглавил министерство строительства Новосибирской области.