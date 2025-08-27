Кольцово скорбит: Ушел из жизни управляющий проектом ЦКП «СКИФ»

Иван Шмидт скончался на 57-ом году жизни. Близкие и коллеги не могут поверить в утрату.
С 2001 по 2012 год трудовая деятельность Ивана Шмидта была связана с администрацией Советского района, где он сначала руководил отделом строительства и архитектуры, а впоследствии стал первым заместителем главы районной администрации. Как сообщили близкие, он ушел из жизни на 57-м году.
В 2006 году он продвинулся по карьерной лестнице, заняв должность первого заместителя главы. В 2012 году последовал переход в городскую администрацию, где он получил пост заместителя начальника департамента строительства и архитектуры. В 2014 году его повысили до руководителя департамента, а в октябре 2018 года он возглавил министерство строительства Новосибирской области.
На этот период пришелся пик реализации нескольких масштабных региональных проектов, ход строительства которых осложнился из-за пандемии COVID-19. В июне 2021 года губернатор Новосибирской области изменил распределение обязанностей в министерстве, возложив на Ивана Шмидта личную ответственность за возведение ледовой арены «Сибирь-Арена» и сопутствующей инфраструктуры, а также за ЦКП «СКИФ», кампус НГУ, детский реабилитационный центр в Речкуновке и инфраструктуру волейбольного центра.
В декабре 2021 года Иван Шмидт оставил пост министра и переключился на ЦКП «СКИФ», став управляющим этим проектом.
Коллеги и друзья запомнят Ивана Шмидта не только как высококвалифицированного специалиста и умелого руководителя, но и как человека с креативным мышлением, оптимиста и обладателя прекрасного чувства юмора.