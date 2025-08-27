Захарова процитировала Высоцкого, отвечая на слова главы МИД Чехии о дипломатах РФ

Если будет введен запрет на свободное передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза (ЕС), находящиеся в России европейские дипломаты будут «подседланы и стреножены». Об этом в беседе с ТАСС европейских политиков предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приведя строчку из песни Владимира Высоцкого «Бег иноходца».
«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут “подседланы и стреножены” в ответ», — отметила дипломат.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также резко раскритиковал предложение главы МИД Чехии Яна Липавского. По мнению сенатора, такие идеи показывают, что некоторые западные политики хотели бы максимально изолировать россиян. Он отметил, что подобные взгляды нужно доносить до общественности, чтобы разрушить иллюзии о намерениях Запада, которые сохраняются даже спустя годы конфликта. Сенатор добавил, «будь воля Липавского, он бы нас всех в концлагере просто держал».
26 августа глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Европейский союз готовит 19-й пакет санкций против России, который может ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. По его словам, в конце этой недели главы МИД ЕС обсудят данный вопрос на неформальном саммите с главой евродипломатии Кайей Каллас. Кстати Липавский пожаловался, что из-за свободного передвижения российских дипломатов, разведкам европейских стран сложно отслеживать работников МИД России.
Напомним, у европейцев это уже не первый, как говорится, «подход к снаряду» относительно возможного ограничения движения дипломатов из России. В 2023 году в Евросоюзе уже поднимали этот вопрос. Тогда запрет намеревались включить в 12-й пакет антироссийских рестрикций.
Тогда инициатором запрета как и сейчас выступила Чехия. Она предложила сделать так, чтобы дипломаты из РФ получали визы и виды на жительство, которые позволяют путешествовать только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне. Власти в Праге все также сетовали на нерасторопность своей разведки, которая никак не может уследить за российскими дипломатами.