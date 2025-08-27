Аэропорт Казани временно закрыли утром 27 августа

Сообщение о временных ограничениях в аэропорту Казани появилось после 6 утра. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничительные меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. В Ростове-на-Дону в результате налёта произошёл пожар в многоквартирном доме. Всего над регионом сбили не менее 10 БПЛА. Обломки повредили около семи жилых домов.
