Аэропорт Казани временно закрыли утром 27 августа

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Казани. Воздушную гавань закрыли утром 27 августа.

Источник: Life.ru

Сообщение о временных ограничениях в аэропорту Казани появилось после 6 утра. Как уточнили в пресс-службе ведомства, ограничительные меры приняли в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. В Ростове-на-Дону в результате налёта произошёл пожар в многоквартирном доме. Всего над регионом сбили не менее 10 БПЛА. Обломки повредили около семи жилых домов.

