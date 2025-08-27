Уже потратили $100 тысяч: эксперт сказал, кто оплатит спасение Наговициной

Предварительно, пока спасение российской альпинистки Натальи Наговициной, которую уже две недели не могут эвакуировать с вершины пика Победы, оценивают в 58,8 тысячи долларов, однако в действительности эти сумма в несколько раз больше. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал aif.ru, сколько стоит спасти россиянку и кто может оплатить крупный счет.
Вылет вертолета за Наговициной стоит порядка $20 тысяч.
Стоимость операций по спасению Наговициной может оцениваться в сумму около 100 тысяч долларов, поскольку только один вылет вертолета стоит порядка 20 тысяч, сказал aif.ru Киселев. По его словам, сумма в 60 тысяч долларов, которая ранее фигурировала в СМИ, может быть минимальной. Он уточнил, что уже несколько раз были задействованы коптеры, совершали попытки восхождения спасатели, а один вертолет и вовсе потерпел крушение.
«Все на самом деле дороже, а с каждой минутой будет все дороже и дороже. Если примерно посчитать, сколько сейчас потрачено денег и усилий, если рассчитывать их на все затраты, в том числе и на повреждения вертолета, то я думаю, что это около 100 тысяч долларов», — сказал собеседник издания.
Также спасатель отметил, что сейчас сезон уже окончен, а желающих совершить восхождение уже нет. По его словам, всем компаниям, которые обеспечивают такой путь, надо сворачивать лагеря, но они задерживают это дело, стараясь спасти Наговицину.
Страховки альпинистки было недостаточно.
Страховка в 25−30 тысяч долларов является стандартным решением для альпинистов, которые совершают восхождение, как это было и у Наговициной, сообщил aif.ru Киселев. По данным СМИ, базовая страховка, которую Наговицына приобрела перед восхождением, покрывает лишь 35 тысяч долларов.
По его словам, страховая сумма покрывает, например, эвакуацию с помощью вертолета. Но эти суммы, которые прописаны в полюсах, оцениваются примерно в 20−30 тысяч евро или долларов — это разовый полет вертолета. Обычно в эти деньги укладывается эвакуация, поэтому ее хватает.
«Это типичная сумма. Она не доплатила больше, но и меньше тоже нет. Это вполне стандартное решение для альпинистов, совершающих это восхождение», — добавил спасатель.
Покрыть расходы на спасение Наговициной может государство.
Государство может оплатить ту сумму, которая превышает страховку Наговициной, рассказал aif.ru Киселев. По его словам, уже были подобные ситуации, когда власти страны брали на себя затраты по знаковым спасательным работам.
«К примеру, когда из Пакистана несколько лет назад вертолетом эвакуировали российского альпиниста Александра Гукова. Тогда пакистанские летчики получили правительственные награды Российской Федерации. Все это достаточно серьезно», — отметил он.
При этом Киселев заявил, что подобные случаи не редкость, но в то же время нельзя сказать, что государство всех так спасает. Кроме того, помочь с финансами может и общественность. Поскольку, когда несколько миллионов складывается по рублю, то это вполне эффективный сбор средств. Но все же каждый случай индивидуален, поэтому неизвестно, как получится в этот раз с Наговициной.
«Все зависит от обстоятельств, от того, чем это все закончится. Так что нельзя прогнозировать», — добавил спасатель.
После ЧП с Наговициной не запретят восхождение на пик Победы.
Подобных случаев, как с российской альпинистской, было много, но они не привели к запрету на восхождение на пик Победы, заявил aif.ru Киселев. По его словам, не то, чтобы каждый первый умирает, но погибших там было достаточно. При этом спасатель вспомнил и о своих друзьях, которые также погибли при восхождении на гору.
«На мой взгляд, запреты вообще ни к чему хорошему никогда не приводили. Поэтому, я думаю, что это не закончится запретом на восхождение», — сказал собеседник издания.
Киселев в разговоре с aif.ru отметил, что после инцидента с российской альпинистской необходимо задуматься над дополнительной безопасностью при восхождении на пик Победы. Он уточнил, что на Эльбрусе после нескольких резонансных случаев поставили хижину, в которой можно переждать непогоду. Это спасло многие группы. Подобные решения можно осуществить и на пике Победы, сказал он.
Киселев отметил, что дополнительные решения безопасности могли бы увеличить шансы Наговициной на выживание. К примеру, то же дежурство спасательного отряда, который в сезон может находиться всегда в готовности. Также заброска снаряжения, различных запасов, которые на экстремальный случай будут ждать где-то на середине маршрута.
«Потому что если бы Наталья ждала не в порванной палатке, а с горелкой, в хороших условиях, то шансов было бы точно больше», — подчеркнул спасатель.