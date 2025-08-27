Битцевский маньяк безуспешно пытался добиться перевода из Полярной совы

Пичушкин подавал иск к ФСИН с требованием перевода в учреждение ближе к Москве, ссылаясь на заболевание системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного за Полярным кругом. В своем заявлении он также требовал компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.