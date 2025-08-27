Битцевский маньяк безуспешно пытался добиться перевода из Полярной совы

Медико-санитарная часть исправительного учреждения подтвердила отсутствие медицинских противопоказаний для дальнейшего пребывания Александра Пичушкина, известного как «Битцевский маньяк», в колонии «Полярная сова». Согласно справке, имеющейся в распоряжении РИА Новости, состояние здоровья осужденного не препятствует его содержанию в условиях крайнего севера.
Пичушкин подавал иск к ФСИН с требованием перевода в учреждение ближе к Москве, ссылаясь на заболевание системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного за Полярным кругом. В своем заявлении он также требовал компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Однако медицинское заключение, приложенное к материалам дела, опровергает доводы осужденного, подтверждая, что условия колонии соответствуют состоянию его здоровья.
Ранее сообщалось, что посетитель «Крокуса» нокаутировал одного из террористов во время нападения.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.