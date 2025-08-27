С красноярского завода взыскали 3,5 млн рублей за превышение выбросов в атмосферу

Прокуратура Красноярского края через суд взыскала с электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ) 3,5 млн рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный окружающей среде.
Как установили надзорные органы, предприятие систематически превышало допустимые нормы выбросов вредных веществ.
По данным Генпрокуратуры, завод использовал котельную установку без должного контроля за работой газоочистного оборудования. Зафиксировано двукратное превышение норм по взвешенным веществам и полуторакратное — по диоксиду азота.
После вмешательства прокуратуры предприятие полностью компенсировало причиненный ущерб и провело модернизацию газоочистных сооружений. Выполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
Экологи напоминают, что регулярное превышение норм выбросов диоксида азота представляет серьезную опасность для здоровья жителей промышленных районов Красноярска, способствуя развитию респираторных заболеваний.