В Омске пока не будут строить новый перинатальный центр

В Омске пока отказались от идеи построить в городе еще один перинатальный центр. О принятом решении сообщил региональный минздрав.
О том, что нового перинатального центра в регионе не будет, стало известно из комментария ведомства к одному из постов в телеграм-канале. Омичи обсуждали подсветку, которая появилась на фасаде ныне существующего областного перинатального центра — голубой цвет извещает прохожих о рождении мальчика, а розовый — девочки.
Один из посетителей телеграм-канала ведомства вспомнил, что несколько лет назад власти обещали построить еще один перинатальный центр.
«Недопустимо, что в таком городе всего три действующих роддома. На Московке строят новые микрорайоны, активно застроился Чкаловск, Порт-Артур. И всех везут на Левый берег, а это, извините, лотерея, тут и хоккей и ремонт моста-пробки», — отметил он.
В ответ в минздраве заявили, что учреждений родовспоможения в регионе достаточно, и с учетом текущего уровня рождаемости строительство нового перинатального центра не планируется.
«Мощности родильных домов в Омске позволяют оказать помощь всем роженицам региона. Уровень этих медучреждений признан на федеральном уровне. Они оснащены самым современным медицинским оборудованием, мультидисциплинарные бригады врачей готовы к самым сложным случаям», — отметили в ведомстве.
Об инициативе строительства еще одного роддома заявлялось несколько лет назад, при прежнем губернаторе Александре Буркове. Начать его строительство изначально планировалось еще три года назад. На сегодняшний день роддом № 5 в Ленинском округе Омска закрыт, а роддом № 4 присоединили к БСМП-2. Основную массу рожениц в регионе принимают роддом № 6, Городской клинический перинатальный центр и перинатальный центр Областной клинический больницы.