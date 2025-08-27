В Омске пока не будут строить новый перинатальный центр

Об инициативе строительства еще одного роддома заявлялось несколько лет назад, при прежнем губернаторе Александре Буркове. Начать его строительство изначально планировалось еще три года назад. На сегодняшний день роддом № 5 в Ленинском округе Омска закрыт, а роддом № 4 присоединили к БСМП-2. Основную массу рожениц в регионе принимают роддом № 6, Городской клинический перинатальный центр и перинатальный центр Областной клинический больницы.