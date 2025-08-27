Учебные заведения Иркутской области вошли в топ-500 России

Несколько школ из Иркутской области вошли в число 500 лучших в России по поступлению выпускников в ведущие вузы. Такой рейтинг ежегодно составляет агентство RAEX.
Лидером в регионе стал лицей ИГУ, занявший 161-е место. Его выпускники в 2025 году показали высокий средний балл ЕГЭ — 84,1. Более половины учащихся поступили на бюджет в престижные университеты страны, а ещё 12,6% получили места благодаря победам в олимпиадах.
Также в топ-500 вошли лицей № 3 Иркутска (308-е место) и ангарский лицей № 2 имени Янгеля (498-е место). У них также высокие показатели по доле бюджетного поступления и результатам экзаменов.
В первую десятку рейтинга вошли в основном школы Москвы, а также учебные заведения из Новосибирска, Долгопрудного и Екатеринбурга.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске изобрели уникальный вездеход для участников СВО.