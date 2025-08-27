Учебные заведения Иркутской области вошли в топ-500 России

Лидером в регионе стал лицей ИГУ, занявший 161-е место. Его выпускники в 2025 году показали высокий средний балл ЕГЭ — 84,1. Более половины учащихся поступили на бюджет в престижные университеты страны, а ещё 12,6% получили места благодаря победам в олимпиадах.