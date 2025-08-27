Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске отменен конкурс на торжественное открытие «Спортивной»

Дата долгожданного открытия новой станции метро также неизвестна.

Дата долгожданного открытия новой станции метро также неизвестна.

Администрация города аннулировала тендер на организацию праздничного запуска станции метро «Спортивная».

Изначально, празднование планировалось провести в День знаний, 1 сентября. На оформление, музыкальное сопровождение, видеопроекционное оборудование и прочие детали планировали выделить свыше 1,6 миллиона рублей.

Двадцать пятого августа из двух поданных заявок определили победителя, однако в настоящий момент закупка прекращена в связи с «корректировкой задач». Неясно, произойдёт ли очередная отсрочка, либо власти остались недовольны выбранным подрядчиком.

Горожане, ожидавшие торжественного открытия, выражают недоумение и разочарование, ведь запуск «Спортивной» является долгожданным событием, призванным улучшить транспортную доступность для жителей нескольких районов.