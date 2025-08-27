В Новосибирске отменен конкурс на торжественное открытие «Спортивной»

Дата долгожданного открытия новой станции метро также неизвестна.
Администрация города аннулировала тендер на организацию праздничного запуска станции метро «Спортивная».
Изначально, празднование планировалось провести в День знаний, 1 сентября. На оформление, музыкальное сопровождение, видеопроекционное оборудование и прочие детали планировали выделить свыше 1,6 миллиона рублей.
Двадцать пятого августа из двух поданных заявок определили победителя, однако в настоящий момент закупка прекращена в связи с «корректировкой задач». Неясно, произойдёт ли очередная отсрочка, либо власти остались недовольны выбранным подрядчиком.
Горожане, ожидавшие торжественного открытия, выражают недоумение и разочарование, ведь запуск «Спортивной» является долгожданным событием, призванным улучшить транспортную доступность для жителей нескольких районов.