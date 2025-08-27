Стало известно, какие виды пенсий вырастут в 2026 году

Индексация пенсий осуществляется в соответствии с федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. В 2026 году страховые пенсии неработающих граждан пересмотрят дважды: 1 февраля, исходя из фактической инфляции прошлого года, и 1 апреля, на основе дополнительных данных от Социального фонда России.
Говырин отметил, что в расчёты для индексации будет заложена ориентировочная инфляция на уровне 9% за 2025 год. При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы составит около 23 083 рублей, для инвалидов первой группы и детей-сирот — примерно 19 236 рублей, а социальная пенсия по старости и по потере кормильца — около 9618 рублей.
Также депутат уточнил, что накопительная часть страховых пенсий будет при индексации учитывать все пропущенные повышения для работающих пенсионеров, начиная с 1 января 2025 года.
Точные размеры новых выплат определит правительство, после чего все суммы будут пересчитаны с учётом утверждённого коэффициента. Говырин отметил, что двухэтапный порядок индексаций будет сочетаться с индивидуальными перерасчётами, когда возникнут законные основания для этого.
Ранее Life.ru писал, что россиянам назвали основания для повышения фиксированной выплаты к пенсии. Она удваивается после достижения пенсионером 80 лет.