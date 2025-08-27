Стало известно, какие виды пенсий вырастут в 2026 году

Говырин отметил, что в расчёты для индексации будет заложена ориентировочная инфляция на уровне 9% за 2025 год. При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства первой группы составит около 23 083 рублей, для инвалидов первой группы и детей-сирот — примерно 19 236 рублей, а социальная пенсия по старости и по потере кормильца — около 9618 рублей.