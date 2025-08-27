NASA назвало успешный тестовый полет Starship путем к высадке на Луну

Министр транспорта США Шон Даффи, в июле назначенный временно исполняющим обязанности директора NASA, заявил, что испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который успешно приводнился в Индийском океане, «открывает путь» к высадке американских астронавтов на Луну.
«Это великий день для NASA и наших коммерческих космических партнеров», — написал он в X.
NASA реализует космическую программу Artemis, нацеленную на проведение долгосрочных научных исследований на Луне и подготовку к экспедиции на Марс. Ключевая миссия в программе, Artemis III, предусматривает первую с 1972 года посадку четырех астронавтов на спутник Земли. Она запланирована на середину 2027 года.
CNN напоминает, что космическое агентство заключило контракт на $ 2,9 млрд со SpaceX Илона Маска на создание модуля для отправки людей на Луну.
SpaceX провела десятый тестовый запуск Sparship вечером 26 августа. Компании удалось вывести из грузового отсека корабля восемь симуляторов спутников системы связи Starlink и осуществить повторный запуск двигателя Raptor.
Предыдущие три испытательных полета в январе, марте и мае завершились неудачей.