NASA назвало успешный тестовый полет Starship путем к высадке на Луну

NASA реализует космическую программу Artemis, нацеленную на проведение долгосрочных научных исследований на Луне и подготовку к экспедиции на Марс. Ключевая миссия в программе, Artemis III, предусматривает первую с 1972 года посадку четырех астронавтов на спутник Земли. Она запланирована на середину 2027 года.