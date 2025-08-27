Ричмонд
В Советском округе Омска снесли аварийное здание на территории детсада

Чтобы избавится от ветхого строения, потребовалась вмешательство прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

На территории детского сада № 336 в Советском округе снесли ветхое здание овощехранилища. Постройку снесли после того, как заведующей детсадом было вынесено прокурорское представление.

Поводом для проверки стали обращения встревоженных родителей, которые были опубликованы в СМИ. Люди переживали, что аварийная постройка может вот-вот обрушиться на детей. Второй деревянный этаж скрипел от малейшего порыва ветра.

Прокурорская проверка подтвердила, что угроза жизни и здоровья от этой постройки действительно существует. В данный момент аварийное здание снесено, ведется благоустройство территории.