В Советском округе Омска снесли аварийное здание на территории детсада

На территории детского сада № 336 в Советском округе снесли ветхое здание овощехранилища. Постройку снесли после того, как заведующей детсадом было вынесено прокурорское представление.
Поводом для проверки стали обращения встревоженных родителей, которые были опубликованы в СМИ. Люди переживали, что аварийная постройка может вот-вот обрушиться на детей. Второй деревянный этаж скрипел от малейшего порыва ветра.
Прокурорская проверка подтвердила, что угроза жизни и здоровья от этой постройки действительно существует. В данный момент аварийное здание снесено, ведется благоустройство территории.