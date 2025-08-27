Аномальная медвежья активность: уже четыре выхода к людям за сутки в Приангарье

В Братске и Усть-Илимске за минувшие сутки полицейские зарегистрировали новые факты выхода медведей к людям. Хищников заметили рядом с жилыми территориями и дачными участками, что вызвало обеспокоенность у местных жителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.