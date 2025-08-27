Ричмонд
МЧС: На Камчатку идет мощный охотоморский циклон

МЧС предупредило жителей Камчатки о мощном циклоне.

Источник: Комсомольская правда

Охотоморский циклон с порывами ветра до 47 метров в секунду идет к берегам Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Днем 28 августа на юге Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов прогнозируется ветер порывами 45−47 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

В ведомстве отметили, что возможны пропажи, травмирования и гибель людей вне населенных пунктов, в том числе туристов, спортсменов, переезжающих из села в село.

Ранее сообщалось, что Петербург накануне оказался во власти тыловой части уходящего к Белому морю циклона. Жителей Северной столицы ждали плотные облака, краткие прояснения и обязательные кратковременные дожди, местами переходящие в ливни с грозой.

23 июля Камчатка также оказалась во власти циклона — на полуострове шли сильные ливни, особенно в Петропавловске-Камчатском и ближайших к нему районах.

