МЧС: На Камчатку идет мощный охотоморский циклон

Охотоморский циклон с порывами ветра до 47 метров в секунду идет к берегам Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Днем 28 августа на юге Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных округов прогнозируется ветер порывами 45−47 метров в секунду», — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что возможны пропажи, травмирования и гибель людей вне населенных пунктов, в том числе туристов, спортсменов, переезжающих из села в село.
Ранее сообщалось, что Петербург накануне оказался во власти тыловой части уходящего к Белому морю циклона. Жителей Северной столицы ждали плотные облака, краткие прояснения и обязательные кратковременные дожди, местами переходящие в ливни с грозой.
23 июля Камчатка также оказалась во власти циклона — на полуострове шли сильные ливни, особенно в Петропавловске-Камчатском и ближайших к нему районах.