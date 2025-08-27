Раскрыты детали задержания Кузнецова по делу о взрывах на «Северных потоках»

Кузнецов был арестован в 3:10 по местному времени (4:10 мск) в гостиничном комплексе, где он находился с семьей во время отдыха в Италии. Задержание произошло в рамках расследования взрывов на газопроводах, которые привели к значительным разрушениям и утечке газа в Балтийском море в сентябре 2022 года.