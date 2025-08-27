Ричмонд
Раскрыты детали задержания Кузнецова по делу о взрывах на «Северных потоках»

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», был задержан итальянскими правоохранительными органами спустя трое суток после объявления его в международный розыск по запросу Германии, сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, европейский ордер на арест был выпущен немецкой прокуратурой в понедельник, 18 августа, а уже в ночь на 21 августа карабинеры провели успешную операцию по его задержанию.

Кузнецов был арестован в 3:10 по местному времени (4:10 мск) в гостиничном комплексе, где он находился с семьей во время отдыха в Италии. Задержание произошло в рамках расследования взрывов на газопроводах, которые привели к значительным разрушениям и утечке газа в Балтийском море в сентябре 2022 года.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
