В море у Владивостока ограничили движение водного транспорта на время ВЭФ

С 2 по 6 сентября в Приморском крае, в связи с проведением Восточного экономического форума, вводятся строгие ограничения на движение всех типов судов в акваториях Владивостока и острова Русский.
Как сообщила пресс-служба правительства региона, запрет распространяется на маломерные, парусные, спортивные суда, гидроциклы, пассажирские и прогулочные корабли, грузовые и вспомогательные суда, включая буксиры и бункеровщики. Исключениями являются плавсредства, занятые организацией форума, медицинские и спасательные суда после согласования с Центром оперативного управления, а также пассажирские линии, следующие по расписанию до бухты Новик на острове Русский.
Под ограничения попали акватории залива Петра Великого, в частности бухта Новик, по линии от мыса Доронина до мыса Шигина, бухты Аякс и Парис, а также Амурский залив под низководным мостом «Де-Фриз — Седанка», где установлена запретная зона 500 метров в обе стороны от моста. Кроме того, для свободного движения закрыта акватория Спортивной гавани.
Для судов, желающих заходить в бухту Парис, необходимо заранее отправить письменное заявление в фонд «Росконгресс» и получить разрешение у организационного комитета по безопасности.
Помимо морских мер безопасности, в регионе с 31 августа по 6 сентября вводятся ограничения на проведение дорожных и земляных работ на маршрутах, по которым будут передвигаться участники форума, а также ограничена перевозка опасных грузов в городе.
На время форума запрещается движение грузового транспорта с опасными грузами в часы с 7:00 до 24:00, что направлено на снижение рисков и обеспечение безопасности гостей и участников.
С 3 по 6 сентября 2025 года будет ограничено и воздушное пространство радиусом 250 километров вокруг Владивостока. Право на полеты сохранят регулярные маршруты, а также воздушные суда, обеспечивающие безопасность ВЭФ и выполняющие другие согласованные с Федеральной службой охраны задачи.
Это масштабные меры обеспечивают максимальный уровень безопасности и комфорта для форума, который пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.