В море у Владивостока ограничили движение водного транспорта на время ВЭФ

Под ограничения попали акватории залива Петра Великого, в частности бухта Новик, по линии от мыса Доронина до мыса Шигина, бухты Аякс и Парис, а также Амурский залив под низководным мостом «Де-Фриз — Седанка», где установлена запретная зона 500 метров в обе стороны от моста. Кроме того, для свободного движения закрыта акватория Спортивной гавани.