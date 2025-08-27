Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за деменции

Хеминг уточнила, что первые признаки заболевания проявились ещё во время съёмок: Уиллис начал забывать реплики и демонстрировал отстранённое поведение с близкими. Несмотря на потерю речи, актёр сохраняет ограниченную способность узнавать родных — но семья наблюдает лишь «слабые отголоски» его прежней личности. Супруга подчеркнула, что Уиллис находится в хорошей физической форме, и основная проблема связана с когнитивными функциями.
«У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и… мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому», — добавила Хеминг.
Ранее деменцию заподозрили у президента США Дональда Трампа. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от этого недуга, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо».