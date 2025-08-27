Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за деменции

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в интервью телеканалу ABC сообщила, что актёр полностью утратил способность говорить из-за прогрессирующей лобно-височной деменции. По её словам, после многолетней борьбы с болезнью семья приняла решение разместить Уиллиса в специально оборудованном одноэтажном доме с круглосуточным медицинским уходом, где минимизирован шум и созданы условия для комфортного передвижения.

Источник: Life.ru

Хеминг уточнила, что первые признаки заболевания проявились ещё во время съёмок: Уиллис начал забывать реплики и демонстрировал отстранённое поведение с близкими. Несмотря на потерю речи, актёр сохраняет ограниченную способность узнавать родных — но семья наблюдает лишь «слабые отголоски» его прежней личности. Супруга подчеркнула, что Уиллис находится в хорошей физической форме, и основная проблема связана с когнитивными функциями.

«У Брюса в целом хорошее здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и… мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним по-другому», — добавила Хеминг.

Ранее деменцию заподозрили у президента США Дональда Трампа. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от этого недуга, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше