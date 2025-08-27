Россиянам напомнили о штрафах за передачу sim-карт с 1 сентября: с кем нельзя делиться

Парламентарий уточнил, что закон не ограничивает бытовые ситуации. Родители могут купить SIM-карту для ребенка, а взрослые дети — для пожилых родителей. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. При этом за кратковременную передачу телефона для звонка или выхода в интернет штрафовать не будут. Не является нарушением и передача устройства сотрудникам экстренных служб для оперативного звонка.