Россиянам напомнили о штрафах за передачу sim-карт с 1 сентября: с кем нельзя делиться

С 1 сентября в России начнет действовать закон, запрещающий передачу SIM-карт третьим лицам. Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Антон Немкин, граждане по-прежнему смогут покупать карты для близких родственников, но передавать их друзьям или коллегам будет запрещено.
Парламентарий уточнил, что закон не ограничивает бытовые ситуации. Родители могут купить SIM-карту для ребенка, а взрослые дети — для пожилых родителей. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. При этом за кратковременную передачу телефона для звонка или выхода в интернет штрафовать не будут. Не является нарушением и передача устройства сотрудникам экстренных служб для оперативного звонка.
Немкин подчеркнул, что нововведения направлены на защиту граждан от мошенников, которые часто используют анонимные номера. Новые нормы закрепляют каждую SIM-карту за конкретным человеком или его близкими родственниками, что делает схему с «левыми» номерами бесполезной.
За передачу SIM-карт третьим лицам предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 апреля 2025 года в России действует закон, ограничивающий количество SIM-карт, которые может оформить один человек. Теперь россиянам разрешено иметь не более 20 SIM-карт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства этот лимит составляет 10.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале любопытный опрос, касающийся введения безопасных sim-карт для детей. Политик отметил, что в парламенте обсуждается эта актуальная тема. Если решение о sim-картах для детей будет принято, в силу вступят несколько ограничений, которые уберегут ребёнка от нежелательного контента, действий мошенников.
Тем временем в РФ частично ограничили звонки через мессенджеры. Решение принято для борьбы с мошенничеством и преступной деятельностью. Полный функционал мессенджеров, кроме звонков, остается доступным. В Роскомнадзоре пояснили, что ограничения введены на основании данных правоохранительных органов.