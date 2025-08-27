Пенсионерка из Новосибирска вернула свой миллион, который перевела аферисту

Подозреваемым оказался 20-летний житель Казани, он выманил у женщины 970 тысяч рублей.
После рассмотрения уголовного дела о мошенничестве, прокуратура Железнодорожного района Новосибирска подала иск в интересах пенсионерки, обманутой телефонными аферистами. Дело находится в ведении следователя МВД России по Новосибирску.
Как установило следствие, злоумышленник, личность которого пока не установлена, обманным путем выманил у 74-летней новосибирской пенсионерки данные, необходимые для доступа к ее банковскому счету, и похитил с него деньги.
В ходе следственных действий было установлено, что денежные средства были переведены 20-летнему жителю Казани.
В связи с этим, прокурор Железнодорожного района направил в суд иск с требованием о возмещении неосновательного обогащения в пользу пострадавшей от действий мошенников жительницы Новосибирска.
Кировский районный суд Казани удовлетворил требования прокурора, постановив взыскать с «дроппера», на чей счет были перечислены похищенные деньги, 970 тысяч рублей в качестве возмещения незаконно полученных средств.