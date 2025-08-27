Уральскому экс-адвокату Певчеву смягчили меру пресечения

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в продлении домашнего ареста для бывшего адвоката Владимира Певчева, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вместо этого суд избрал для него более мягкую меру пресечения — запрет определённых действий. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Владимир Певчев и его коллега Андрей Жуков были задержаны Следственным комитетом 2 июля.
— Им инкриминируют часть 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и часть 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», — уточнили в областном суде.
По версии следствия, адвокаты пытались присвоить три миллиона рублей, которые получили от бывшего главы Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, находящегося в розыске. Как сообщила ранее «КП-Екатеринбург», они обещали своему подзащитному оставить его в статусе свидетеля по делу, хотя не имели реальной возможности повлиять на ход расследования.
В отличие от Певчева, его коллега Андрей Жуков был этапирован в СИЗО. По данным издания, это решение связано с тем, что Жуков не признал вину, а также с его прошлой работой в правоохранительных органах. Он содержится в изоляторе для бывших силовиков при исправительной колонии № 13 «Красная утка».
По информации источника, знакомого с ситуацией, фигурантов «давно вели», их телефоны прослушивались. Певчева задержали с поличным при получении второй части денег.