Уральскому экс-адвокату Певчеву смягчили меру пресечения

В отличие от Певчева, его коллега Андрей Жуков был этапирован в СИЗО. По данным издания, это решение связано с тем, что Жуков не признал вину, а также с его прошлой работой в правоохранительных органах. Он содержится в изоляторе для бывших силовиков при исправительной колонии № 13 «Красная утка».