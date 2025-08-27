Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

C 1 сентября вступят в силу новые поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим начнут действовать новые ограничения, подробнее об этом — в материале «Татар-информа».