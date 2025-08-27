Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что запрещено будет делать на даче.
— основывать коммерческие объекты (например, платные бани и сауны, хостелы, кафе и так далее);
— оказывать на участке платные услуги (например, работать парикмахером или массажистом);
— организовывать производство с дальнейшей продажей полученной продукции (например, тепличные комплексы или питомники);
— использовать дачный участок для складирования и хранения товаров, которые предназначаются для дальнейшей продажи;
— продавать участки отдельно от расположенных на территории строений при условии, что землю после этого нельзя будет применять по назначению.
Важно: выращенный на дачном участке урожай можно будет продавать при соблюдении двух условий:
— если для этого не нанимались специальные рабочие;
— площадь участка не превышает 50 соток.