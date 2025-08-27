В Красноярске завершилось благоустройство территории у озёр на Пашенном

В Свердловском районе Красноярска завершён второй этап благоустройства территории у озёр на Пашенном, в настоящее время проходит приемка объекта, сообщили в мэрии города.
Напомним, что в 2024 году был реализован первый этап работ, который охватывал общественное пространство на улице Судостроительная и территорию возле школы № 158. В этом году была обустроена набережная рядом с новой поликлиникой и проведены работы по улучшению участка на улице Складская. Этот маршрут стал удобным и безопасным проходом для школьников из близлежащих домов, где ранее находились незаконные гаражи и аварийные тополя. Теперь здесь высажены новые кустарники, а вдоль брусчатых дорожек установлены опоры освещения.
Кроме того, в рамках благоустройства обновлена инфраструктура: проведено озеленение, обустроены газоны, зоны отдыха, площадка для выгула собак, а также установлены урны и скамейки. В общей сложности было установлено 22 опоры освещения, светодиодная подсветка, 26 светильников и два смотровых балкона.
Глава Свердловского района Лилия Назмутдинова отметила, что за последние два года пространство преобразилось до неузнаваемости. Она подчеркнула важность расположения социальных объектов — школы и поликлиники, а также строительства нового жилого комплекса для создания комфортной и приятной атмосферы для жителей. Также было объявлено о планах украсить ограждение возле новой поликлиники: победительница городского конкурса «Искра» Анастасия Буганова создаст художественную работу вместо граффити.