В Красноярске завершилось благоустройство территории у озёр на Пашенном

Напомним, что в 2024 году был реализован первый этап работ, который охватывал общественное пространство на улице Судостроительная и территорию возле школы № 158. В этом году была обустроена набережная рядом с новой поликлиникой и проведены работы по улучшению участка на улице Складская. Этот маршрут стал удобным и безопасным проходом для школьников из близлежащих домов, где ранее находились незаконные гаражи и аварийные тополя. Теперь здесь высажены новые кустарники, а вдоль брусчатых дорожек установлены опоры освещения.