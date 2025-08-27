Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не дорого и тепло: Эксперт назвал пять бюджетных зарубежных направлений на осень

Осень является идеальным временем для бюджетного отдыха, когда можно застать солнечные дни по сниженным ценам. Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко в беседе с Life.ru отметил, что Турция сохраняет лидерство по турпотоку, поскольку в осенний период температуры остаются комфортными для пляжного отдыха, а цены становятся значительно ниже по сравнению с летними месяцами.

Источник: Life.ru

Эксперт уточнил, что в это время особенно привлекательны для посещения Анталия, Бодрум и Кемер. Кроме того, осенью можно охватить экскурсионную программу — чтобы увидеть важные достопримечательности вроде древнего города Перге или стамбульских мечетей не под палящим солнцем.

Египет — ещё одна любимая российскими туристами страна. К тому же осенью погода в Египте становится более комфортной, а цены не пугают количеством лишних нулей. Вдвоём можно улететь отдохнуть на неделю за сумму в 120−150 тысяч. В Египте можно не только загорать, но и заняться дайвингом. Ну и, конечно, не забывайте о культурно-образовательной программе.

Тариел Гажиенко.

Travel-эксперт, владелец турагентства.

Эксперт также выделил Армению как направление для культурного туризма, отметив живописные осенние пейзажи и богатую гастрономическую культуру. Он упомянул, что обязательны к посещению монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан, а также дегустация местной кухни и вин.

Катар был охарактеризован как более бюджетная альтернатива ОАЭ с комфортной осенней температурой и modern пляжными клубами. Гажиенко рекомендовал включить в программу экскурсии в пустыню с поездкой на джипах по дюнам. Узбекистан также был назван перспективным направлением для осеннего посещения. Эксперт отметил, что страна привлекательна своей национальной кухней.

«Архитектурные жемчужины — будь то Регистан в Самарканде или мечети. Бухары — просто поражают своим великолепием. И ещё Узбекистан — это очень вкусно. Обязательно попробуйте плов, шашлык и другие национальные блюда», — заключил владелец турагентства.

Ранее туристам объяснили, как избежать несуществующей «аллергии на море». Такого диагноза в медицине нет, однако негативный эффект может возникнуть из-за индивидуальных особенностей организма и взаимодействия с некоторыми природными факторами.