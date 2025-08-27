Не дорого и тепло: Эксперт назвал пять бюджетных зарубежных направлений на осень

Египет — ещё одна любимая российскими туристами страна. К тому же осенью погода в Египте становится более комфортной, а цены не пугают количеством лишних нулей. Вдвоём можно улететь отдохнуть на неделю за сумму в 120−150 тысяч. В Египте можно не только загорать, но и заняться дайвингом. Ну и, конечно, не забывайте о культурно-образовательной программе.