Не дорого и тепло: Эксперт назвал пять бюджетных зарубежных направлений на осень

Эксперт уточнил, что в это время особенно привлекательны для посещения Анталия, Бодрум и Кемер. Кроме того, осенью можно охватить экскурсионную программу — чтобы увидеть важные достопримечательности вроде древнего города Перге или стамбульских мечетей не под палящим солнцем.
Египет — ещё одна любимая российскими туристами страна. К тому же осенью погода в Египте становится более комфортной, а цены не пугают количеством лишних нулей. Вдвоём можно улететь отдохнуть на неделю за сумму в 120−150 тысяч. В Египте можно не только загорать, но и заняться дайвингом. Ну и, конечно, не забывайте о культурно-образовательной программе.
Тариел Гажиенко.
Travel-эксперт, владелец турагентства.
Эксперт также выделил Армению как направление для культурного туризма, отметив живописные осенние пейзажи и богатую гастрономическую культуру. Он упомянул, что обязательны к посещению монастырь Гегард, храм Гарни и озеро Севан, а также дегустация местной кухни и вин.
Катар был охарактеризован как более бюджетная альтернатива ОАЭ с комфортной осенней температурой и modern пляжными клубами. Гажиенко рекомендовал включить в программу экскурсии в пустыню с поездкой на джипах по дюнам. Узбекистан также был назван перспективным направлением для осеннего посещения. Эксперт отметил, что страна привлекательна своей национальной кухней.
«Архитектурные жемчужины — будь то Регистан в Самарканде или мечети. Бухары — просто поражают своим великолепием. И ещё Узбекистан — это очень вкусно. Обязательно попробуйте плов, шашлык и другие национальные блюда», — заключил владелец турагентства.
