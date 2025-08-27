Синдром конца лета реален: вот что на самом деле происходит с вашим телом и головой в августе

Парадокс, но отпуск — это тоже стресс для организма, только приятный. Смена обстановки, новые впечатления, другой режим дня — всё это требует адаптации и расхода энергии. А теперь представьте: вы вернулись с моря или дачи, полные впечатлений и планов, но организм уже потратил свои ресурсы на переработку новой информации. К тому же многие во время отпуска позволяют себе лишнее — алкоголь, жирную еду, поздний сон. Печень, поджелудочная железа и нервная система работали на износ, а теперь требуют восстановления. Плюс резкий переход от расслабленного отпускного ритма к рабочим будням — это дополнительный удар по психике. Неудивительно, что многие чувствуют себя разбитыми именно после возвращения к обычной жизни. Организм просто требует передышку после «праздника».