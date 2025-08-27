В Иркутской области число безработных снизилось на 30% за год

В Иркутской области в первом полугодии 2025 года работают 735,4 тысячи человек. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, больше всего людей занято в обрабатывающей промышленности и сфере образования.
Наибольший рост числа рабочих мест по сравнению с прошлым годом зафиксирован в IT-сфере и связи — почти на 5%, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 3,6%. В то же время значительно сократилась занятость в строительстве — на 15,9% и в финансовом секторе — на 5,7%.
— На крупных и средних предприятиях региона уволившихся оказалось на 4 тысячи больше, чем принятых на работу. Самый активный оборот кадров — в гостиничном деле и общепите, где каждый пятый сотрудник меняется в течение периода. Наиболее стабильная ситуация — в госуправлении и образовании, — сказано в сообщении Иркутскстата.
Общая численность рабочей силы в регионе составляет 1,135 миллиона человек, из которых 33,8 тысячи — безработные. Это на 8,4% меньше, чем год назад. На конец июня работодатели предлагали 35,5 тысячи вакансий. Больше всего открытых позиций — в сфере госуправления и соцобеспечения.
В службе занятости зарегистрировано 4,3 тысячи безработных — на 30% меньше, чем в прошлом году. Уровень официальной безработицы остается низким — 0,4%.
