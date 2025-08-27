В Иркутской области число безработных снизилось на 30% за год

Наибольший рост числа рабочих мест по сравнению с прошлым годом зафиксирован в IT-сфере и связи — почти на 5%, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 3,6%. В то же время значительно сократилась занятость в строительстве — на 15,9% и в финансовом секторе — на 5,7%.