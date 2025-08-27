В Хабаровск прибудет ковчег с мощами святителя Тихона

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, с 30 августа по 2 сентября в Хабаровске будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. Это событие приурочено к 100-летию со дня его кончины. Крестный ход с мощами охватит более 90 городов России и Белоруссии и завершится 9 октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.