В Хабаровск прибудет ковчег с мощами святителя Тихона

В Спасо-Преображенском соборе Хабаровска (ул. Тургенева, 24, пл. Славы) будет пребывать священная реликвия. Ковчег с мощами прибудет в столицу Хабаровского края из Владивостока в субботу, тридцатого августа, в восемнадцать часов по местному времени. Торжественная встреча святыни состоится в Спасо-Преображенском соборе в восемнадцать тридцать, после Всенощного бдения, которое проведут архиереи Приамурской митрополии.
В воскресенье, тридцать первого августа, в половине десятого утра в Спасо-Преображенском соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в сослужении архиереев Приамурской митрополии. После завершения службы для прихожан перед центральным собором края, на площади Славы, будет работать полевая кухня.
В этот же день, в тринадцать часов, в Окружном доме офицеров Российской Армии (ОДОРА) состоится поэтическое представление «В годину гнева Божия» (12+), посвященное столетию памяти патриарха Тихона. Организаторами мероприятия выступают студентки выпускного курса Хабаровского государственного института культуры и Хабаровская епархия. В фойе ОДОРА будет развернута выставка «Кто ны разлучит от любве Божия» (6+), созданная Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке «Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона». Посещение представления — свободное.
В понедельник, первого сентября, верующие смогут поклониться мощам в часы работы храма — с восьми утра до восьми вечера. У ковчега с мощами будут непрерывно совершаться молебны.
Во вторник, второго сентября, в семь тридцать утра в соборе пройдет заключительный молебен, после которого ковчег с мощами будет отправлен в Якутию авиарейсом из хабаровского аэропорта.
Патриарх Тихон, одиннадцатый Патриарх, избранный на Поместном Соборе Православной Российской Церкви в 1917—1918 годах, занимал Патриарший престол до своей смерти, наступившей 7 апреля 1925 года. В период своего служения Святейший Патриарх Тихон неоднократно подвергался гонениям, арестам и покушениям.
По инициативе святителя Тихона было установлено празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших. Он возглавляет сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру во Христа и Церковь.
В молитвах к святому Тихону верующие просят об укреплении веры, даровании сил и смирения, об избавлении от смуты, о мире и благочестии.