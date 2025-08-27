Ричмонд
В Хабаровск прибудет ковчег с мощами святителя Тихона

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, с 30 августа по 2 сентября в Хабаровске будет пребывать ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского. Это событие приурочено к 100-летию со дня его кончины. Крестный ход с мощами охватит более 90 городов России и Белоруссии и завершится 9 октября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.

Источник: AmurMedia

В Спасо-Преображенском соборе Хабаровска (ул. Тургенева, 24, пл. Славы) будет пребывать священная реликвия. Ковчег с мощами прибудет в столицу Хабаровского края из Владивостока в субботу, тридцатого августа, в восемнадцать часов по местному времени. Торжественная встреча святыни состоится в Спасо-Преображенском соборе в восемнадцать тридцать, после Всенощного бдения, которое проведут архиереи Приамурской митрополии.

В воскресенье, тридцать первого августа, в половине десятого утра в Спасо-Преображенском соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в сослужении архиереев Приамурской митрополии. После завершения службы для прихожан перед центральным собором края, на площади Славы, будет работать полевая кухня.

В этот же день, в тринадцать часов, в Окружном доме офицеров Российской Армии (ОДОРА) состоится поэтическое представление «В годину гнева Божия» (12+), посвященное столетию памяти патриарха Тихона. Организаторами мероприятия выступают студентки выпускного курса Хабаровского государственного института культуры и Хабаровская епархия. В фойе ОДОРА будет развернута выставка «Кто ны разлучит от любве Божия» (6+), созданная Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке «Научно-просветительского фонда имени святого Патриарха Тихона». Посещение представления — свободное.

В понедельник, первого сентября, верующие смогут поклониться мощам в часы работы храма — с восьми утра до восьми вечера. У ковчега с мощами будут непрерывно совершаться молебны.

Во вторник, второго сентября, в семь тридцать утра в соборе пройдет заключительный молебен, после которого ковчег с мощами будет отправлен в Якутию авиарейсом из хабаровского аэропорта.

Патриарх Тихон, одиннадцатый Патриарх, избранный на Поместном Соборе Православной Российской Церкви в 1917—1918 годах, занимал Патриарший престол до своей смерти, наступившей 7 апреля 1925 года. В период своего служения Святейший Патриарх Тихон неоднократно подвергался гонениям, арестам и покушениям.

По инициативе святителя Тихона было установлено празднование Собора всех святых, в земле Российской просиявших. Он возглавляет сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за веру во Христа и Церковь.

В молитвах к святому Тихону верующие просят об укреплении веры, даровании сил и смирения, об избавлении от смуты, о мире и благочестии.

